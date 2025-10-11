El decano del Colegio de Abogados de Arequipa, Jhon Mesías, consideró que la vacancia de Dina Boluarte de la Presidencia de la República tuvo tintes políticos por encima de los jurídicos. Asimismo, invocó a respetar la institucionalidad tras la asunción de José Jerí como nuevo mandatario.

“Todo se fundamentaba en la incapacidad permanente, pero ese tema no está desarrollado debidamente y obedece más al tema moral y antiético. Hemos tenido otras vacancias que devenían del tema ético”, manifestó.

Para Mesías se siguieron los pasos establecidos en la Ley, desde la aceptación de las mociones hasta la invitación de la ex mandataria a ejercer su defensa. De otro lado, señaló que no se puede respaldar un tema de inestabilidad ante el pedido que se hiciera de censurar la mesa directiva antes de designar a Jerí como nuevo presidente.

APRECIACIÓN

Por su parte, el abogado Edward Dyer señaló que el único punto que podría ser debatible en torno a la vacancia es la defensa que no fue ejercida por Boluarte, dado que en el plazo de 1 hora es imposible armar una defensa para un caso del cual se impute, por lo que se habría vulnerado el debido proceso.

“El tema de que el presidente sea comunicado oportunamente, es parte del derecho al debido proceso”, explicó. En cuanto a las mociones de vacancia, precisó que el Tribunal Constitucional le da poder discrecional, de carácter político, al Congreso.

“Ayer (jueves) hubiera sido saludable que hubiese, aunque sea un poco más de debate, no lo hubo por temas de exigencias políticas”, acotó Dyer.