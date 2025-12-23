Advierten que los rituales con animales silvestres como el quirquincho andino (Chaetophractus vellerosus) están prohibidos. El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), indicó que en los últimos dos años se intervinieron especímenes de fauna silvestre en todo el país, en sus distintas condiciones: vivos, muertos, partes de animales, productos y derivados.

De este total, 2 319 especímenes fueron hallados en aduanas, aeropuertos, ferias, mercados, locales comerciales y en la vía pública, lugares donde se registra con mayor frecuencia el uso de fauna silvestre con fines rituales.

“El quirquincho y otras especies son mantenidos en condiciones deplorables, escondidos en baldes, cajas o carteras, sin agua ni alimento, lo que les genera estrés extremo, sufrimiento y riesgo de muerte. Además, su manipulación constante incrementa el riesgo de transmisión de enfermedades”, advirtió Víctor Vargas, especialista de la Dirección de Gestión Sostenible del Patrimonio de Fauna Silvestre del SERFOR.

A estas prácticas se suma la comercialización de plumas, pieles, colmillos y artesanías elaboradas con fauna silvestre, lo que alimenta el tráfico ilegal y normaliza su uso con fines rituales y comerciales.