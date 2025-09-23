A pesar de que el alcalde de Arequipa, Víctor Hugo Rivera, anunció que hoy (martes) se habilitaría el tránsito para vehículos livianos en el puente Ernesto Gunther, la apertura no se concretó. La decisión se debe a detalles técnicos que aún deben ser evaluados para garantizar la seguridad de los usuarios.

El alcalde reconoció el adelanto en su anuncio y señaló: “El día de ayer (lunes) yo mencioné que se iba a aperturar el día de hoy. Entonces, se ha conversado con la contratista y nos dice que lo recomendable es que no se aperture”, dijo.

Rivera explicó que la decisión de no abrir el puente se tomó tras coordinar con la contratista responsable de la obra, quien recomendó esperar antes de permitir el tránsito. “Si se apertura el puente sin la debida verificación, el municipio podría ser responsable ante cualquier eventualidad”, precisó.

La autoridad edil recordó que el proyecto sufrió retrasos por licencias y otros aspectos administrativos, lo que modificó el cronograma inicial de reapertura, pero debe ser terminado el 9 de octubre. Sin embargo, aún se evalúa si podrá ser aperturado en los próximos días, una vez que se completen las verificaciones técnicas y se garantice la transitabilidad segura para los usuarios.