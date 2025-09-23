El inicio de PERUMIN 37 generó el traslado de numerosas personas hacia el Centro de Convenciones Cerro Juli y el cierre del puente Gunther ocasionó que la congestión fuera más pesada en rutas alternas. Aunque se había afirmado que podría darse paso a vehículos livianos, esto no es aún posible, la obra terminará recién el 9 de octubre.

El alcalde provincial, Víctor Hugo Rivera, indicó que ayer se analizó la calicata en la infraestructura y hoy se hará una nueva evaluación, y de eso dependerá de si es posible habilitar el paso en la tarde.

Rivera justificó el retraso con la demora en la autorización de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) porque se debían hacer obras en el cauce. Una vez iniciados los trabajos en la primera semana de agosto, con los permisos respectivos, se prometió su entrega para el 15 de septiembre.

De darse el pase vehicular, este será solo para unidades livianas, por lo que se coordinará con la Policía Nacional su presencia en la zona para evitar que vehículos de carga pesada intenten usar esta infraestructura.

Respecto a la habilitación de una nueva obra vial sin estar concluida, como ocurrió con la vía Bicentenario, Rivera señaló que de no abrirse este tipo de vías generaría más caos. “La idea es aperturar en el momento que se necesite y terminar como corresponde”, puntualizó.