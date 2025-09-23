En el marco de PERUMIN 37, que se realiza en la ciudad de Arequipa, el ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero, y la ministra de Minería de Chile, Aurora Williams, suscribieron un Memorando de Entendimiento (MOU) para fortalecer la cooperación bilateral en el sector minero.

Detalla que el MOU es para articular políticas, estrategias, acciones concretas e inversiones para que el pueblo alcance sus objetivos de bienestar.

“Entre Chile y Perú somos aproximadamente el 40% de la oferta mundial en cobre y, con este esfuerzo, pronto seremos el 51% de la oferta mundial”, sostuvo el titular del MINEM, agregando que el cobre es el mineral estratégico para la electromovilidad y la transformación de la matriz energética.

Por su parte, la ministra de Minería de Chile, Aurora Williams, destacó que ambos países son grandes productores de cobre y de otros minerales, por lo que la competencia está descartada.

“Este es un momento de inflexión en minería en el mundo. Y allí, ambos países podemos ser protagonistas, podemos ser aliados, compartiendo experiencias, permitiendo que toda nuestra institucionalidad cruce las mejores prácticas y posicionar la producción reforzada”, destacó Williams.

Cabe mencionar que, esta alianza también comprende el intercambio de experiencias en políticas públicas y marcos regulatorios, a fin de fortalecer la cadena de valor de la actividad minera a nivel local.