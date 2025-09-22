Un grupo de estudiantes de la Universidad Católica del Perú (PUCP) presentaron cuatro proyectos de innovación tecnológica en el marco de PERUMIN 37, a fin de brindar soluciones que mejoren la seguridad laboral y preservar la biodiversidad.

Entre los proyectos que destacan está el Omitóptero, un dron con forma de ave que puede supervisar las áreas mineras y monitorear a las especies silvestres en los yacimientos. El objetivo de esta iniciativa es recopilar información de aves presentes y sus patrones de vuelo, detalles que son útiles para planes de conservación ambiental.

La propuesta se completa con dos aplicaciones basadas en realidad aumentada. La primera está enfocada en la exploración para obtener detalles sobre la mineralogía de los yacimientos y así mejorar la precisión de las campañas exploratorias; mientras que la segunda está dirigida en la explotación, donde se utiliza visión 3D, audio, retroalimentación háptica a fin de optimizar la fragmentación de manera controlada.

Otro de los proyectos presentados es el Neurokart, un prototipo de cargador LHD que puede ser operado sin conductor. Su finalidad es reducir el riesgo de accidentes laborales y potenciar la operación en galerías de menor tamaño.

Las propuestas fueron desarrolladas por estudiantes de ingeniería de minas, mecánica, informática y biomédica, y liderados por el docente Pastor Chávez. Mientras que la exposición se dio por Pedro Chipana y Juan Sebastián Apaza.