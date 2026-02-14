Arequipa recibe un reconocimiento por su accesibilidad para el Turismo Foto: GEC.
Arequipa recibe un reconocimiento por su accesibilidad para el Turismo Foto: GEC.

Arequipa recibió el reconocimiento “Turismo para Todos”, otorgada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), por implementar criterios de accesibilidad universal, con el fin de que los distintos espacios turísticos sean accesibles para las personas con diferentes discapacidades, adultos mayores o vulnerables.

De las 28 municipalidad entre distritales y provincias que participaron en esta primera iniciativa de Turismo Social a cargo de la Dirección de Innovación de la Oferta Turística, la Municipalidad Provincial de Arequipa quedó entre las 5 entidades en la categoría de Excelencia.

LEA TAMBIÉN:

El fortalecimiento del desarrollo turístico inclusivo, busca mejorar las prácticas para que los visitantes tengan una mejor experiencia, igualdad de oportunidades y accesibilidad, sin la necesidad de contar con un personal de apoyo para acciones básicas como para desplazarse de un ambiente a otro, para acceder a la información, entre otros. Es decir, municipios que trabajan para que sus destinos turísticos puedan ser disfrutados por todas las personas, incluidas aquellas con discapacidad, adultos mayores y poblaciones en situación de vulnerabilidad.

Recnocimiento

La Municipalidad de Arequipa recibió el reconocimiento Turismo para Todos (Foto: Municipalidad de Arequipa)
La Municipalidad de Arequipa recibió el reconocimiento Turismo para Todos (Foto: Municipalidad de Arequipa)

Ello implica trabajar en la instalación o mantenimiento de las rampas, instalar ascensores, brindar información en el sistema Braille, contar con guías podotáctiles, entre otros, sin embargo, los pavimentos o gruías podotáctiles en algunas calles de Arequipa son ocupados por los comerciantes u obstruidos por postes en el Centro Histórico de Arequipa. Algunas vías no cuentan con estos carriles para personas invidentes.

La ceremonia se realizó en Lima y la subgerenta de Turismo y Relaciones Exteriores, Romina Gonzáles, recibió el reconocimiento en representación de la comuna provincial.

VIDEO DE AREQUIPA