Tras una mesa de diálogo que se prolongó por más de cuatro horas, autoridades, trabajadores y representantes de la empresa ejecutora acordaron reanudar la obra de restauración del Castillo Forga, ubicado en el distrito de Mollendo, provincia de Islay.

La reunión se llevó a cabo el último miércoles en la Subprefectura Provincial de Islay, donde participaron un delegado de la Gerencia Regional de Trabajo, la comisaria de Mollendo, el representante de la empresa Aro Constructoras y Mineros EIRL, Óscar Ulises Angulo Ríos, y dirigentes del Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil de la provincia de Islay. Así lo informó la subprefecta Fabiola Calle Espino a un medio local.

Entre los acuerdos, se abordó la situación de los pagos a los trabajadores de Construcción Civil, precisándose que no existe deuda pendiente, aunque se revisarán aportes como ONP, AFP y otros beneficios.

Además, se estableció mantener el pago de viáticos al personal foráneo y garantizar condiciones adecuadas de seguridad y salud en el trabajo.

Asimismo, se informó que la empresa llevará a cabo algunos ajustes técnicos en coordinación con la entidad supervisora, por lo que el reinicio de las labores podría concretarse en los próximos días, tentativamente el lunes 13 de abril.