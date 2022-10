A través de la plataforma virtual contra la violencia escolar, la Gerencia Regional de Educación de Arequipa (Grea) ha registrado, en lo que va del año, 407 reportes. De ellos, 32 son por agresiones sexuales entre los menores.

De acuerdo con el registro de la plataforma SíseVe, de las 32 denuncias, 19 son por tocamientos, 7 por acoso sexual, 3 por acoso sexual mediante medios tecnológicos y 3 por violación.

Según el especialista, dicho registro es menor a los 35 casos que se presentaron durante el periodo del 2019, sin embargo, la cifra puede ser mayor, porque el período escolar no termina y hay muchas agresiones que no son notificadas o no se suben aún a la plataforma.

“Algunas de las denuncias se hacen con los maestros. Hay varios casos, no solo de violencia sexual, y que no se están registrando, es competencia de los comités de convivencia escolar de cada I.E. de prevenir las agresiones”, dijo.

Agregó que la violencia física ocupa el primer lugar del registro de denuncias con 105 reportes, la mayoría de ellos sin lesiones, luego están la violencia psicológica con 84 denuncias, de ellas la violencia verbal (30 reportes ) y el acoso escolar conocido como el bullying (21 reportes) son las más recurrentes entre los escolares.

En todos los casos se hace una investigación a través de la comisión permanente de cada Ugel y un acto inmediato es darle tratamiento pedagógico al menor y se hace un reporte al padre de familia para que asuma la responsabilidad.

PREVENCIÓN

Entre las actividades de prevención que se llevará a cabo para evitar la violencia sicológica y física, se harán presentaciones teatrales en los colegios San Martin de Socabaya, Jorge Basadre, La Campiña, Simón Bolívar, El Gran Maestro e Inmaculada Concepción con el proyecto “pesadilla acosadora”.