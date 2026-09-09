Dos sismos fueron registrados durante la mañana de este miércoles 9 de setiembre de 2026 en la provincia de Camaná, región Arequipa, de acuerdo con los reportes del Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El primero ocurrió a las 5:57:50 a. m. y alcanzó una magnitud de 3.5, mientras que el segundo se produjo a las 6:34:21 a. m. y tuvo una magnitud de 3.7.

Primer sismo ocurrió cerca de Camaná

El primer movimiento sísmico fue localizado a 11 kilómetros al noreste de Camaná, en la provincia del mismo nombre.

Según el reporte IGP/CENSIS/RS 2026-0646, el evento tuvo una profundidad de 78 kilómetros y alcanzó una intensidad de II-III en Camaná.

Sus coordenadas fueron ubicadas en una latitud de -16.58 y longitud de -72.62.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0646

Fecha y Hora Local: 09/09/2026,05:57:50

Magnitud: 3.5

Profundidad: 78 km

Latitud: -16.58

Longitud: -72.62

Intensidad: II-III Camaná

Referencia: 11 km al NE de Camaná, Camaná - Arequipahttps://t.co/xCq1WNhp2Y — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) September 9, 2026

Segundo movimiento fue localizado cerca de Quilca

Aproximadamente 36 minutos después, el IGP registró un segundo sismo en la misma provincia.

El movimiento, identificado como IGP/CENSIS/RS 2026-0647, alcanzó una magnitud de 3.7 y fue localizado a 13 kilómetros al este de Quilca, en Camaná.

El epicentro tuvo una profundidad de 39 kilómetros y una intensidad estimada de II-III en Quilca. Sus coordenadas fueron de latitud -16.75 y longitud -72.31.

El registro del segundo evento también figura en la plataforma del Centro Sismológico Nacional del IGP.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0647

Fecha y Hora Local: 09/09/2026,06:34:21

Magnitud: 3.7

Profundidad: 39 km

Latitud: -16.75

Longitud: -72.31

Intensidad: II-III Quilca

Referencia: 13 km al E de Quilca, Camaná - Arequipahttps://t.co/jIwrR9GGDX — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) September 9, 2026

IGP mantiene monitoreo de la actividad sísmica

El Instituto Geofísico del Perú mantiene un sistema permanente de monitoreo sísmico a través del Centro Sismológico Nacional y publica los parámetros de los movimientos registrados en territorio peruano.

La infraestructura oficial del organismo incluye servicios de reporte de sismos y el Sistema de Alerta Sísmica Peruano (SASPe), destinado a monitorear la actividad sísmica frente a la costa del país.

Hasta el momento, los reportes citados no consignan información sobre daños materiales ni víctimas relacionados con estos dos movimientos.