Dos sismos fueron registrados durante la mañana de este miércoles 9 de setiembre de 2026 en la provincia de Camaná, región Arequipa, de acuerdo con los reportes del Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP).
El primero ocurrió a las 5:57:50 a. m. y alcanzó una magnitud de 3.5, mientras que el segundo se produjo a las 6:34:21 a. m. y tuvo una magnitud de 3.7.
Primer sismo ocurrió cerca de Camaná
El primer movimiento sísmico fue localizado a 11 kilómetros al noreste de Camaná, en la provincia del mismo nombre.
Según el reporte IGP/CENSIS/RS 2026-0646, el evento tuvo una profundidad de 78 kilómetros y alcanzó una intensidad de II-III en Camaná.
Sus coordenadas fueron ubicadas en una latitud de -16.58 y longitud de -72.62.
Segundo movimiento fue localizado cerca de Quilca
Aproximadamente 36 minutos después, el IGP registró un segundo sismo en la misma provincia.
El movimiento, identificado como IGP/CENSIS/RS 2026-0647, alcanzó una magnitud de 3.7 y fue localizado a 13 kilómetros al este de Quilca, en Camaná.
El epicentro tuvo una profundidad de 39 kilómetros y una intensidad estimada de II-III en Quilca. Sus coordenadas fueron de latitud -16.75 y longitud -72.31.
El registro del segundo evento también figura en la plataforma del Centro Sismológico Nacional del IGP.
IGP mantiene monitoreo de la actividad sísmica
El Instituto Geofísico del Perú mantiene un sistema permanente de monitoreo sísmico a través del Centro Sismológico Nacional y publica los parámetros de los movimientos registrados en territorio peruano.
La infraestructura oficial del organismo incluye servicios de reporte de sismos y el Sistema de Alerta Sísmica Peruano (SASPe), destinado a monitorear la actividad sísmica frente a la costa del país.
Hasta el momento, los reportes citados no consignan información sobre daños materiales ni víctimas relacionados con estos dos movimientos.