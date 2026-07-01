En lo que va del 2026, Arequipa ha registrado ocho incendios forestales que en conjunto han afectado 973 hectáreas de vegetación. Así lo informó el jefe del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Arequipa, José Carrera Paulette.

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De acuerdo al funcionario, el siniestro más reciente y de mayores proporciones se registró en el distrito de Yura, a la altura del kilómetro 84, donde el fuego se prolongó durante cuatro días y destruyó alrededor de 800 hectáreas de flora silvestre.

José Carrera precisó que, ante la magnitud del siniestro, se convocó a las entidades de primera respuesta, que permanecieron desplegadas en la zona hasta que el fuego fue liquidado el lunes. Según las primeras indagaciones, el incendio se originó por la quema de llantas.

Entre los incendios registrados en lo que va del año figuran los ocurridos en Pocsi (Arequipa), Chachas (Castilla), Salamanca (Condesuyos), en el mes de enero; Alca (La Unión) en marzo; y Yarabamba, Yura, Cabanaconde (Caylloma), Salamanca (Condesuyos) en junio.

SIMULACRO REGIONAL

Frente a este escenario, el COER Arequipa convoca a la población a participar este martes 7 de julio, a las 10:00 a.m., en el Simulacro Regional ante Incendios Estructurales y Forestales, que buscará fortalecer la capacidad de respuesta de las instituciones y la ciudadanía ante este tipo de emergencias.

El ejercicio se desarrollará en tres escenarios: un incendio estructural en la urbanización Alameda Salaverry – Residencial Bella Vista, en el distrito de Miraflores; un incendio forestal en las faldas del volcán Misti, en el distrito de Chiguata; y un incendio estructural en la sede central del Gobierno Regional de Arequipa, ubicada en el distrito de Paucarpata.

Estos escenarios permitirán evaluar la capacidad de respuesta, la coordinación y la toma de decisiones de las instituciones que integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.