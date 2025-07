El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) alertó a los ciudadanos sobre una modalidad de estafa que se registra en los últimos días, a través de llamadas y mensajes de WhatsApp suplantando la identidad de esta institución.

El subdirector de Vínculos y Archivo Registral de Reniec, Jorge Puch Pardo-Figueroa, informó que recibieron el reclamo de ciudadanos que fueron contactados por personas inescrupulosas que se hicieron pasar por personal del Reniec para pedirles que descarguen un aplicativo o brinden información personal como datos personales de los padres, código de verificación del DNI, entre otros datos para continuar sus trámites.

“Reniec no llama, ni se contacta directamente con los ciudadanos que realizan los trámites de forma virtual o presencialmente. El proceso de los trámites virtuales puede seguirse a través Consulta en Línea, pero nosotros no los buscamos, no los contactamos”, señaló el funcionario.

El objetivo de estas personas sería obtener la información personal de los ciudadanos con el fin de pedir dinero a cambio de gestionar los trámites como el duplicado del DNI u otros trámites de registro civil.