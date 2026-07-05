La selección de Arequipa de balonmano (handball) viene disputando el Campeonato Nacional de Handball Indoor Cadetes, para deportistas de 15 a 17 años, en la ciudad de Lima, y cerrará su participación en el mismo esta mañana con el objetivo de subirse al podio tras tres días de competencia en los que disputa 4 partidos en la división masculina y femenina.

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En la tercera fecha del torneo, la selección masculina se impuso por 41 a 28 a Lima; sin embargo, en la rama femenina el resultado fue adverso, cayendo por 28 a 14 ante Lima. En el partido inaugural del torneo, ambos seleccionados cayeron ajustadamente ante su similar de Tacna.

Tras la victoria ante Lima, Said Valdivia, integrante del representativo mistiano, manifestó que este resultado es fruto de los entrenamientos, además de la concentración en los partidos, con el objetivo de llegar al podio. El deportista fue seleccionado como el jugador más valioso del partido y agradeció a su familia por el apoyo.

Este torneo reúne a delegaciones de Arequipa, Loreto, Tacna, Oxapampa, Apurímac, Lima y Lima Provincias, quienes participan en el Polideportivo 1 de la Videna.

Arequipa cerrará su participación enfrentando a las 8:30 horas a Oxapampa en damas, mientras que en la rama masculina rivalizará ante Apurímac a las 10:00 horas.