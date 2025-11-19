El Gobierno Regional de Arequipa (GRA) destinó 375 mil soles para acondicionar el segundo piso del hospital de Cotahuasi, un gasto adicional que se suma a los millones que aún se necesitarán para terminar la construcción del establecimiento.

Según el gerente general del GRA, Berly Gonzales, durante su presentación ante el Consejo Regional, el acondicionamiento permitirá trasladar a los médicos que a la fecha trabajan en ambientes prefabricados instalados hace ocho años en la UGEL La Unión como parte de un plan de contingencia. Además, se encuentran cercanos a una quebrad, con el riesgo de ser inundados en el periodo de lluvias.

Aunque el compromiso del GRA era habilitar este espacio del segundo piso antes del 15 de diciembre, Gonzales precisó que los trabajos concluirán recién a fin de año, por lo que la atención en el segundo piso empezaría desde enero de 2025.

Gonzales aseguró que el informe de diagnóstico situación del hospital de Cotahuasi está programado para el 26 de noviembre y del centro de salud de Chala se aprobará hoy. Tras ello, se elaborará el expediente técnico, el cual tardará 3 meses y conocido el presupuesto a requerirse, se buscará el financiamiento para ambos establecimientos.

CONTRALORÍA

Asimismo, el gerente Gonzáles informó que la Contraloría solicitó al GRA documentación adicional sobre la propuesta de endeudamiento interno por 287 millones de soles para financiar la conclusión de los hospitales Maritza Campos y Camaná.

La información requerida está vinculada a la sustentación de las modificaciones presupuestales y precisiones en el Banco de Inversiones. El GRA enviará la respuesta el viernes y, según Gonzales, tras esa evaluación la Contraloría podrá respaldar el endeudamiento o emitir observaciones que, de darse, serían subsanadas de inmediato para evitar retrasos.