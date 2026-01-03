Tras las celebraciones de Año Nuevo, cientos de familias acuden este fin de semana a los mercados de Arequipa para abastecer la canasta básica. Por ello, Correo llegó hasta el mercado Nueva Esperanza, ubicado en José Luis Bustamante y Rivero, para consultar los precios.

En ese sentido, en carnes, el kilo de pollo se expende desde 10.80 soles, carne de res 18.50 soles, de cordero a 21.50 soles, y cerdo a 17.50 soles (panceta).

Respecto a las verduras, el kilo de tomate a 2.00 soles, cebolla a 1.50 soles, limón a 4.00 soles, choclo a 4.00 soles, zanahoria a 1.50 soles, betarraga a 3.00 soles, zapallo y arveja desde 4.00 soles.

En cuanto a los productos hidrobiológicos, el jurel se vende a 10.00 soles, bonito a 7.00 soles y trucha a 15.00 soles.

Asimismo, en tubérculos, el kilo de papa única a 2.00 soles, y yungay a 1.80 soles.