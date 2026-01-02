Un total de 58 instituciones educativas pertenecientes a las UGEL Arequipa Norte, Arequipa Sur y La Joya fueron focalizadas este año por el Ministerio de Educación (Minedu) para realizar el proceso de matrícula de manera digital mediante la plataforma www.matriculadigital.pe En ese sentido, los padres matricularán a sus hijos de forma virtual a partir del 19 de enero de 2026.

La matrícula digital está dirigida únicamente a los estudiantes que se trasladan desde otra institución educativa, así como a aquellos que se matriculan por primera vez en primer grado de primaria o secundaria.

Para acceder a este proceso, los padres deberán revisar previamente la relación de colegios habilitados para la matrícula virtual. Luego, desde el 19 de enero, podrán seleccionar en la plataforma hasta tres instituciones educativas focalizadas y cercanas a su domicilio. Posteriormente, recibirán un correo electrónico en el que se les informará en cuál de las tres opciones fue admitido el estudiante.

El gerente regional de Educación, Marco Choque, precisó que el proceso de matrícula es totalmente gratuito, por lo que los padres de familia no deben realizar ningún pago. En cuanto a los aportes a la Asociación de Padres de Familia (Apafa), señaló que estos son ajenos a la institución educativa, sin embargo, aclaró que no deben superar el 1.5 % de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), equivalente a 80 soles.

Conoce aquí las instituciones educativas focalizadas para la matrícula virtual: https://matriculadigital.pe/region/

MATRÍCULA PRESENCIAL

En el resto de instituciones educativas que no están focalizadas para la matrícula virtual, el proceso se realizará de manera presencial, de acuerdo al cronograma del Minedu. La solicitud de vacantes inició hoy, 2 de enero y se extenderá hasta el 11, directamente en los locales escolares.

Las instituciones evaluarán las solicitudes del 12 al 18 de enero, mientras que la asignación de vacantes se efectuará del 19 al 30 de enero. Finalmente, el registro de los estudiantes en el sistema SIAGIE se realizará del 31 de enero al 4 de febrero.

Cabe precisar que los estudiantes que ya se encuentran matriculados en una institución educativa y no realizarán ningún cambio solo deberán ratificar su matrícula.