En el distrito de Chiguata continúan los conflictos por la disputa de terrenos entre al menos tres asociaciones de vivienda que se encuentran dentro del territorio de la comunidad campesina de la jurisdicción.

La alcaldesa Gladys Ticona indicó que si bien no se trata de invasiones externas, las tensiones entre los propios pobladores provocaron agresiones y bloqueos.

“Primero estaba sentada una asociación y después ha venido otra. Es ahí cuando se producen estos conflictos y se denunciaron invasiones, pero no los llamaría así porque son los mismos pobladores de la comunidad campesina. Estas asociaciones tienen portones cerrados, trancas, cadenas. No dejan ingresar a nadie”, declaró la autoridad, al referirse a zonas como Lomas de Chiguata, Irrigación El Misti y otras.

La autoridad sostuvo que para evitar estas disputas, los integrantes de la comunidad campesina de Chiguata “tienen que desmembrar sus terrenos y dar la titularidad a cada asociación”. Agregó que con el congresista Edwin Martínez realizaron una mesa de trabajo junto a los pobladores, pero no llegaron a ningún acuerdo. “El único camino para solucionar esto depende de la comunidad campesina. Esas asociaciones tienen más de 15 años y aun los terrenos no están saneados (...) La comunidad no tiene nada definido y ellos dan escrituras públicas, pero deberían desmembrar sus terrenos”, exhortó.