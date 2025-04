Las clases presenciales en la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) continúan suspendidas debido a la huelga indefinida que mantienen los docentes agremiados al Sindicato Único de Docentes de la UNSA (SUDUNSA). La medida de fuerza, que ya supera la semana, ha generado preocupación entre estudiantes y padres de familia por la paralización del calendario académico.

Roger Tahua, secretario general del SUDUNSA, informó que en la casa universitaria no se ha cortado ningún servicio como el comedor o la biblioteca, sin embargo, se optó por no brindar clases académicas hasta que sus pedidos sean atendidos.

A una semana del inicio de la huelga, agregó que este lunes 28 de abril se tendrá una asamblea general para evaluar otras medidas de radicalizar la medida de protesta. Por ello, piden a las autoridades tomar acciones y evitar consecuencias mayores.

“Las clases no son normales, los jóvenes no deberían venir. Se ha hecho recorrido por las 3 áreas y no hay aulas funcionando, no hay clases“, explicó.

Asimismo, afirmó que la recuperación de las clases académicas será netamente presencial en el tiempo adecuado.

Entre los pedidos; exigen las resoluciones de nombramientos, ascensos y cambio de regimen, elecciones presenciales, restitución del pago de la nueva escala de la línea UNSA, entre otros.

