Tras las intensas lluvias que dejaron estragos en la ciudad, desde la Municipalidad Provincial de Arequipa se solicitó la declaratoria de estado de emergencia ante el Ejecutivo Nacional. El alcalde Víctor Hugo Rivera Chávez informó que ya se pidió a los distritos remitir la documentación correspondiente para elevar el expediente a la Presidencia de la República.

Inicialmente, la declaratoria alcanzaba a 16 distritos; sin embargo, ahora se plantea incorporar a 13 más, entre ellos Yanahuara, Jacobo Hunter, Tiabaya, Uchumayo y Socabaya, ante el pronóstico de continuidad de lluvias de similar o mayor intensidad en los próximos días. El pedido contemplaría una vigencia mínima de 60 días para atender los daños y ejecutar acciones de prevención.

Como parte de las medidas inmediatas, la comuna provincial desplegó maquinaria pesada para la limpieza de torrenteras y vías afectadas, incluyendo la torrentera Los Incas y sectores como Chullo y Flora Tristán. En total, se movilizaron cuatro volquetes, tres excavadoras y dos cargadores frontales, según informó el alcalde.

Estimó que los daños en la provincia podrían superar los 50 millones de soles, considerando el deterioro de vías, muros de contención y sistemas de drenaje. Solo en el distrito de Paucarpata, señaló, se requerirían alrededor de 30 millones de soles para atender un muro colapsado.