Las intensas lluvias registradas la tarde del jueves 19 de febrero provocaron graves daños en diversos distritos de la provincia de Arequipa, dejando al menos dos personas fallecidas, viviendas inundadas, vías colapsadas y múltiples servicios básicos afectados, según el reporte preliminar del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Arequipa.

El COER confirmó el fallecimiento de dos personas como consecuencia de la emergencia. Uno de los decesos ocurrió en el distrito de Cayma, mientras que otro adulto mayor murió tras el impacto de un rayo en Uchumayo.

DISTRITOS EN EMERGENCIA

De acuerdo al reporte, en Yanahuara, se reportó el desborde de la torrentera Chullo afectando a las vías del distrito y a la Compañía de Bomberos N° 140 de Yanahuara, cuyos ambientes quedaron inundados.

En Jacobo Hunter, se registró el desborde de la torrentera Bailey entre el límite del distrito y Tingo, y de la torrentera Los Incas, afectando el Terminal Terrestre y Terrapuerto.

En Sachaca, resultó la inundación en la Variante de Uchumayo Km 04, desborde de torrentera Chullo, causando socavación de los taludes adyacentes a áreas agrícolas. También impactó en una vivienda de la Urb. Santa Fe.

Por el Cercado, se informó el desborde de la torrentera en el sector de Flora Tristán, perjudicando vías. Además, el perjuicio a viviendas a la altura del Puente San Isidro.

Por Mariano Melgar, las lluvias perjudicaron las vías de acceso, el puente Túpac Amaru con el pasaje Chorrillos, el cruce de ingreso a San Jerónimo y Héroes del Cenepa, Virgen del Rosario, las vías que ingresan hacia el Gran Chaparral con San Miguel.

En Cerro Colorado, vehículos quedaron atrapados en la av. 54, activación de la quebrada Añashuayco e inundación en una vivienda en el sector Nazareno. Por Chiguata, se notificó que el incremento del caudal del río Titirihuaya, afluente del río Huasamayo, ha interrumpido la vía de ingreso al distrito.

Por Paucarpata, las intensas precipitaciones bloquearon las vías en el distrito, afectando Pozo Negro, Baños Jesús e ingreso a Chiguata. En Miraflores, se registró desborde de la torrentera en la Alameda Salaverry. En Socabaya, reportaron inundaciones en vías y granizadas. En Cayma, las precipitaciones arrastraron vehículos e inundaron viviendas en el sector Los Ángeles de Cayma y afectaron el puente del mismo nombre, así como la activación de quebradas en la zona de Palpata.

En José Luis Bustamante y Rivero, a consecuencia del desborde de la torrentera Los Incas se reportó la afectación a la Universidad Continental. En Alto Selva Alegre, registraron inundaciones en viviendas en la zona Villa Ecológica y afectación en las vías en el sector de Villa Confraternidad. En Pocsi, informaron granizada y truenos. En Sabandía, granizada en el Anexo de Yumina y activación de la torrentera n.° 2. En Uchumayo, se registró un adulto mayor fallecido.

MÁS DE 15 MIL CONEXIONES SIN AGUA

Varios sectores de seis distritos reportaron interrupciones del servicio de agua potable con más de 15.000 conexiones domiciliarias afectadas, informó la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass). Por lo que se coordina con la EPS Sedapar el abastecimiento alternativo mediante camiones cisterna.

En el sector Peruarbo del distrito de Cerro Colorado, la rotura de una línea de conducción dejó sin servicio al circuito n.° 30, que abastece a 1.377 familias. El restablecimiento está previsto para este viernes después de las 13:00 horas.

En Cayma, la rotura de una tubería matriz de agua potable afectó a 2.245 viviendas del circuito n.° 25 y la reposición del servicio se proyecta para el mediodía del 20 de febrero. En Paucarpata, el sector Nueva Alborada, la crecida del río comprometió un pozo de abastecimiento y dejó sin agua a 1.510 conexiones, por lo que Sunass coordinó el suministro alterno mediante 4 camiones cisterna programados para la mañana de este viernes y el restablecimiento se estima para el sábado 21, sujeto a evaluación técnica en campo.

En la provincia de Caravelí, la activación de la quebrada de Macha rompió una tubería de PVC de cuatro pulgadas en el distrito capital de Caravelí, afectando a 1.497 conexiones. El restablecimiento está previsto para este viernes, aunque advirtió riesgos logísticos por vías interrumpidas.

En Camaná, el día 19 se registró la rotura de una tubería por intervención de terceros y el impacto alcanzó a 5.488 conexiones. El restablecimiento se programó para este viernes.

En Chuquibamba, en el sector de Chucurca ocasionaron la pérdida de aproximadamente 100 m de la línea de conducción que transporta agua desde la captación de Palljaruta hacia los reservorios. El corte afecta a 1.380 conexiones. El abastecimiento será cubierto de manera temporal desde un punto cercano.

En El Pedregal (Caylloma), se paralizó preventivamente la planta de tratamiento ante el incremento de turbiedad del río Siguas, lo que afectó el circuito R-1 de Pedregal Centro y Norte, que abastece a 2.550 conexiones. Se prevé restablecer el servicio este viernes.

Asimismo, tras monitoreos, se prevén cortes temporales a más usuarios en el Cercado de Arequipa, abastecidos por el circuito R 2.