El pasado 12 de febrero, el Ministerio de Educación (Minedu) informó a las direcciones (gerencias) regionales de educación que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) concluyó que los CAFAE y SUBCAFAE no se encuentran comprendidos dentro de los fondos de bienestar normados a través de Decreto Supremo N° 010-2014-MEF, razón por la cual los descuentos se encuentran paralizados desde marzo.

Al respecto, el secretario del Sindicato Magisterial (SIMAG), Walter Andía, señaló que unos 18 mil trabajadores, entre docentes y administrativos, del sector educación en Arequipa se ven perjudicados ante esta incertidumbre que debe ser aclarada por la Gerencia Regional de Educación de Arequipa (GREA).

DINERO

El dirigente señaló que el SUBCAFAE se encuentra paralizado no permitiendo a los afiliados a realizar préstamos, “no está funcionando porque los profesores hoy en día no podemos hacer lo que se llama los presta fácil, es decir, yo necesito 100 hasta 500 soles, no hay, está bloqueado, porque no tienen como recuperar esa plata”, sostuvo.

A esto se suma que hace una semana se cumplió el plazo para la reincorporación del SIMAG al directorio del SUBCAFAE SE Arequipa, dictado a través de una medida cautelar dada por la Corte Superior de Justicia de Arequipa, sin embargo, la GREA aún no oficializa esta medida a pesar de solicitar la acreditación de los miembros del SIMAG con tiempo anticipado.

COMUNICADO

El 17 de abril el SUBCAFAE de Arequipa pidió realizar el pago de cuotas a través de la cuenta de la entidad.