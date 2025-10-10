Un joven trabajador de la empresa de telecomunicaciones WOW sufrió un grave accidente eléctrico mientras realizaba labores de instalación de cableado de internet en el distrito de Socabaya, en Arequipa.

El hecho ocurrió minutos antes del mediodía, cuando el operario, de 22 años, se encontraba en lo alto de un poste ubicado en la avenida Las Peñas.

De acuerdo con las primeras versiones, el trabajador habría tenido contacto con un cable de energía eléctrica, lo que provocó una fuerte descarga que lo hizo caer a la vía pública.

El impacto de la corriente fue tan severo que sus prendas se incendiaron, causándole quemaduras de consideración en diversas partes del cuerpo.

Los vecinos alertaron de inmediato a los servicios de emergencia del distrito. Personal paramédico de Socabaya acudió al lugar y brindó los primeros auxilios al afectado, quien fue trasladado en una ambulancia hacia el hospital regional Honorio Delgado Espinoza.

En el nosocomio, el joven ingresó a la sala de trauma shock, donde fue intubado por el personal médico debido a la gravedad de sus lesiones. Posteriormente, y ante su delicado cuadro, fue derivado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde permanece bajo monitoreo constante.