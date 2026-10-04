Las noches y madrugadas serán más frías en las zonas medias y altas de la región Arequipa entre el lunes 5 y el miércoles 7 de octubre, debido a un descenso de la temperatura nocturna que podría alcanzar niveles de moderados a extremos.

Las condiciones afectarán principalmente a las provincias de La Unión, Castilla, Condesuyos, Caylloma, Caravelí y Arequipa, donde además se esperan ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.

Arequipa tendrá fuerte contraste entre el día y la noche

Durante el periodo de descenso térmico también se prevé poca nubosidad, una condición que favorecerá noches y madrugadas más frías en las zonas ubicadas a mayor altitud.

En contraste, durante las horas diurnas se espera un incremento de las temperaturas, por lo que la población podría experimentar una marcada diferencia térmica entre el día y la noche.

Este tipo de condiciones obliga a tomar precauciones especialmente durante las primeras horas de la mañana y después de la puesta del sol.

¿Qué provincias de Arequipa serán afectadas por el frío?

El descenso de temperatura se presentará principalmente en seis provincias:

La Unión.

Castilla.

Condesuyos.

Caylloma.

Caravelí.

Arequipa.

Las zonas medias y altas serán las más expuestas al descenso térmico y a las ráfagas de viento.

Vientos podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora

Además del frío nocturno, el pronóstico advierte sobre la presencia de vientos fuertes durante estos días.

Las ráfagas podrían alcanzar velocidades cercanas a los 50 km/h, por lo que se recomienda revisar techos, calaminas y otras estructuras susceptibles de sufrir daños o desprendimientos.

También conviene evitar permanecer durante periodos prolongados en zonas expuestas a corrientes de viento, especialmente durante la noche y madrugada.

Niños y adultos mayores requieren mayor protección

Ante el descenso de la temperatura, se recomienda usar ropa de abrigo y evitar la exposición prolongada al frío.

La atención debe ser mayor en niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias, debido a que son grupos más vulnerables frente a cambios bruscos de temperatura.

Las familias también deben considerar el fuerte contraste térmico previsto: mientras las noches y madrugadas serán más frías, durante el día las temperaturas podrían aumentar.

Recomendaciones ante el descenso de temperatura en Arequipa

La población de las provincias afectadas debe mantenerse atenta a las actualizaciones meteorológicas y adoptar medidas preventivas durante los tres días previstos del evento.

Entre las recomendaciones se encuentran utilizar prendas de abrigo durante la noche y madrugada, proteger a las personas vulnerables, evitar la exposición prolongada a los vientos fuertes y asegurar elementos de viviendas que puedan desprenderse.

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