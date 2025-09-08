Más de 400 trabajadores administrativos de las sedes educativas de Arequipa iniciaron un plantón en los exteriores del Gobierno Regional de Arequipa, denunciando el incumplimiento de la Octogésima Disposición Complementaria de la Ley de Presupuesto 2025, que ordena la homologación del incentivo único CAFAE con otras regiones. Los protestantes cerraron parcialmente la avenida Kennedy y tres de ellos se encadenaron a las instalaciones de la entidad.

El secretario general de la Federación de Sedes Administrativas de Educación (FESADEP), José García, afirmó que llevan más de ocho meses esperando sin resultados. “Nos están burlando. El gobernador firmó compromisos, dijo que había presupuesto, pero hasta hoy no cumplen. Somos más de 420 servidores del régimen n.º 276 perjudicados. Si no hay solución, radicalizaremos la protesta con huelga de hambre”, señaló.

Por su parte, el jefe de la Oficina de Diálogo y Gobernanza del Gobierno Regional de Arequipa, Marco Sipán, sostuvo que mantienen la voluntad de diálogo, pero que no existe disponibilidad financiera para ejecutar el aumento.

“El incremento que se pide representa 13 millones de soles. La norma abrió la puerta para la homologación, pero no vino acompañada de presupuesto y puso un candado que prohíbe afectar al Tesoro Público. No podemos desvestir a otros sectores como salud o transporte para cubrir esta demanda”, explicó.

Sipán indicó que se evalúa redireccionar saldos del sector Educación para cubrir parcialmente los pagos hasta diciembre, mientras gestionan alternativas con el Ministerio de Economía y Finanzas.

Jefe de la Oficina de Diálogo y Gobernanza del Gobierno Regional de Arequipa, Marco Sipán. Foto: GEC.