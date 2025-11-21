Con un sudado de camarón entre sus manos, Sandra Amezquita Ramírez manifiesta entre risas que el ingrediente principal para su preparación es el amor, y con unos 15 minutos, el platillo puede ser degustado.

“Se utiliza camarón grande, se hace un aguado de ajitos, también se asa el camarón, se echa su ají amarillo, tiene bastantes ingredientes, principalmente el jugo”, detalla.

Junto a este platillo también lo acompañan los tallarines con camarón, con un tiempo de preparación de 30 minutos y que se prepara con crema de leche y pasta de tomate, además de los tallarines y el camarón.

Así como Sandra Amezquita, serán 14 los expositores que se harán presentes en el Festival del Camarón Aplao 2025, qué se realizará el 29 y 30 de noviembre en la explanada del río Majes, organizado por la Municipalidad Provincial de Castilla.

El anuncio de este festival se realizó en el segundo piso del Portal de la Municipalidad Provincial de Arequipa con presencia de algunos de los expositores, qué adelantaron los platillos que se harán presentes en esta actividad gastronómica.

Este festival también incluirá la presentación de productores de pisco y bodegueros del valle de Majes, a ello se le sumarán actividades como concursos de pesca de camarón, cámaras y balsas, competencias recreativas y deportivas, entre otros.

Anuncian Festival del Camarón Aplao 2025, en Castilla. (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.gec)

