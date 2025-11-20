Caja Arequipa premió a los 18 ganadores de la segunda edición del concurso nacional MYPE Premio Orgullo Emprendedor, una iniciativa que reconoce a los emprendedores que impulsan el progreso del país, generan empleo y crean impacto positivo en sus comunidades.
Durante la ceremonia, Pablo Manrique, vicepresidente del Directorio de Caja Arequipa, destacó que el Premio Orgullo Emprendedor refleja lo mejor del Perú, es decir personas que se levantan y construyen, impulsando sus negocios y proyectos aun cuando las circunstancias no siempre son favorables.
A su turno, Luis Gallegos, gerente central de Negocios de Caja Arequipa, señaló que “este premio nació para visibilizar historias reales de esfuerzo y resiliencia, e inspirar a otros emprendedores en todas las regiones del país a seguir luchando por sus sueños”.
Orgullo Emprendedor es el primer concurso nacional dirigido a personas que conducen una MYPE. Busca fortalecer sus capacidades, empoderarlas y promover un entorno de oportunidades que transforme sus vidas, las de sus familias y su entorno social.
En esta segunda edición, Caja Arequipa recibió más de 800 postulaciones de diversas regiones del país, entre ellas Lima, Arequipa, Cusco, Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca, Tacna, Madre de Dios, Pasco, Ucayali, Áncash, Moquegua, Puno, Junín, Loreto, Ayacucho, Huánuco y San Martín.
Los ganadores recibieron más de S/ 200,000 en incentivos, que incluyen apoyos económicos de hasta S/ 25,000, becas completas en programas de capacitación y beneficios de protección y asistencia integral.
LISTA DE GANADORES POR CATEGORÍA
Gran Premio Caja Arequipa: Bryan Villafuerte Alarcón - Green Cycle
Categoría Fuerza Mujer
Premio Oro: Janice Villalobos Paz - La Productora
Premio Plata: Yanira Rojas Guevara - Bosques Interandinos
Premio Bronce: Betsi Rojas Jorge – Vallesencia
Categoría Emprendedor Joven
Premio Oro: Uriel Torres Zevallos - Kawat
Premio Plata: Mary Quispe Mamani - Mango Corporation
Premio Bronce: Saúl Sivincha Quispe - Space School
Categoría Valor Familiar
Premio Oro: Franco Achire Leandro - Talabartería Francos
Premio Plata: Yrma Calderón Alva - Constructora MCL
Premio Bronce: Nombre: Karol Cisneros Cueva: Corporación Libed
Categoría Emprendimiento Resiliente
Premio Oro: Joseph Chávez Serpa - Family RUT
Premio Plata: Keneth Pérez Huaroc – Hidranix
Premio Bronce: Helders Lope Gómez – Mialam
Categoría Emprendimiento Innovador
Premio Oro: Bryan Villafuerte Alarcón - Green Cycle
Premio Plata: Araceli Anco Aranda - Kids Party Rental
Premio Bronce: Bianca Vigil Santillán – Foreslab
Categoría MYPE Sostenible
Premio Oro: Julio Sánchez Hernández - Ama Sacred Valley
Premio Plata: Francisco Roberts Chaves – Maderas Urbanas
Premio Bronce: Nataly Rojas Barnett – Food Flow
Conoce la historia del Gran Premio Orgullo Emprendedor: Green Cycle
Bryan Villafuerte Alarcón es el creador de Green Cycle, una plataforma que genera pasaportes digitales para productos agroecológicos y así fortalece la competitividad de pequeños agricultores mediante trazabilidad digital y monitoreo satelital. Su innovación permite a los agricultores mejorar productividad y facilitar el acceso a nuevos mercados.