Caja Arequipa premió a los 18 ganadores de la segunda edición del concurso nacional MYPE Premio Orgullo Emprendedor, una iniciativa que reconoce a los emprendedores que impulsan el progreso del país, generan empleo y crean impacto positivo en sus comunidades.

Durante la ceremonia, Pablo Manrique, vicepresidente del Directorio de Caja Arequipa, destacó que el Premio Orgullo Emprendedor refleja lo mejor del Perú, es decir personas que se levantan y construyen, impulsando sus negocios y proyectos aun cuando las circunstancias no siempre son favorables.

A su turno, Luis Gallegos, gerente central de Negocios de Caja Arequipa, señaló que “este premio nació para visibilizar historias reales de esfuerzo y resiliencia, e inspirar a otros emprendedores en todas las regiones del país a seguir luchando por sus sueños”.

Orgullo Emprendedor es el primer concurso nacional dirigido a personas que conducen una MYPE. Busca fortalecer sus capacidades, empoderarlas y promover un entorno de oportunidades que transforme sus vidas, las de sus familias y su entorno social.

En esta segunda edición, Caja Arequipa recibió más de 800 postulaciones de diversas regiones del país, entre ellas Lima, Arequipa, Cusco, Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca, Tacna, Madre de Dios, Pasco, Ucayali, Áncash, Moquegua, Puno, Junín, Loreto, Ayacucho, Huánuco y San Martín.

Los ganadores recibieron más de S/ 200,000 en incentivos, que incluyen apoyos económicos de hasta S/ 25,000, becas completas en programas de capacitación y beneficios de protección y asistencia integral.

LISTA DE GANADORES POR CATEGORÍA

Gran Premio Caja Arequipa: Bryan Villafuerte Alarcón - Green Cycle

Categoría Fuerza Muje r

Premio Oro: Janice Villalobos Paz - La Productora

Premio Plata: Yanira Rojas Guevara - Bosques Interandinos

Premio Bronce: Betsi Rojas Jorge – Vallesencia

Categoría Emprendedor Joven

Premio Oro: Uriel Torres Zevallos - Kawat

Premio Plata: Mary Quispe Mamani - Mango Corporation

Premio Bronce: Saúl Sivincha Quispe - Space School

Categoría Valor Familiar

Premio Oro: Franco Achire Leandro - Talabartería Francos

Premio Plata: Yrma Calderón Alva - Constructora MCL

Premio Bronce: Nombre: Karol Cisneros Cueva: Corporación Libed

Categoría Emprendimiento Resiliente

Premio Oro: Joseph Chávez Serpa - Family RUT

Premio Plata: Keneth Pérez Huaroc – Hidranix

Premio Bronce: Helders Lope Gómez – Mialam

Categoría Emprendimiento Innovador

Premio Oro: Bryan Villafuerte Alarcón - Green Cycle

Premio Plata: Araceli Anco Aranda - Kids Party Rental

Premio Bronce: Bianca Vigil Santillán – Foreslab

Categoría MYPE Sostenible

Premio Oro: Julio Sánchez Hernández - Ama Sacred Valley

Premio Plata: Francisco Roberts Chaves – Maderas Urbanas

Premio Bronce: Nataly Rojas Barnett – Food Flow

Conoce la historia del Gran Premio Orgullo Emprendedor: Green Cycle

Bryan Villafuerte Alarcón es el creador de Green Cycle, una plataforma que genera pasaportes digitales para productos agroecológicos y así fortalece la competitividad de pequeños agricultores mediante trazabilidad digital y monitoreo satelital. Su innovación permite a los agricultores mejorar productividad y facilitar el acceso a nuevos mercados.