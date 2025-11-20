Tras una pintoresca ceremonia de bautizo, encabezada por organizadores y autoridades locales, se procedió al esperado reparto de porciones entre los asistentes. En total, se distribuyeron 2 mil 300 raciones, que fueron recibidas con entusiasmo por el público presente.

La actividad fue impulsada por la Municipalidad Provincial de Arequipa en colaboración con el instituto superior Stendhal. Ambas instituciones resaltaron el valor cultural de esta tradición, que cada año reúne a más participantes en el Centro Histórico.

Los organizadores adelantaron que para el próximo año esperan superar la marca alcanzada en esta edición. Su objetivo es elaborar una guagua aún más grande, consolidando la celebración como un atractivo emblemático de la ciudad.

