Presentaron hoy en la mañana de manera oficial el circuito turístico “Mamacocha y sus Volcanes en el Geoparque”, que impulsará la economía de los pobladores de los distritos de Huambo, Ayo, Chachas, Andagua, Chilcaymarca y Orcopampa, que comprenden las provincias de Caylloma y Castilla.

El gerente de Desarrollo Social e Inclusión Social del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), José Isuiza Prado, señaló que es una propuesta de las comunidades campesinas para poner en vitrina de los visitantes la laguna de Mamacocha en Ayo y los volcanes en Andagua.

“Es una propuesta de inicio, de preparar a la población. El Gobierno Regional de Arequipa está preparando la carretera Majes - Huambo y se culminará el próximo año. Se está generando expectativa”, afirmó.

En la presentación del circuito presentaron algunos productos de la zona como pacay, tuna, vino, maiz blanco y morado, queso, entre otros.

“Somos de Ayo, conocido como el valle escondido con la laguna Mamacocha. Hay poco turismo y tal vez por falta de promoción y los accesos”, Gladys Hancco, pobladora del distrito de Ayo.