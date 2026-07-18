La segunda edición del Trote Motivacional por el Día Nacional del Deporte y Fiestas Patrias contó con la participación de más de mil 600 personas, entre miembros de las Fuerzas Armadas, la Academia IPD, clubes y sociedad civil en general.

TE PUEDE INTERESAR: Trujillo: Escolares participarán de Trote Patriótico

La presidenta del Consejo Regional del Deporte, Glissolym Montaño, comentó que esta actividad también contó con la participación de personas con discapacidad para promover un Perú sin racismo a través del Ministerio de Cultura.

El trote se inició en dos puntos del distrito de Cayma, el primero destinado para los miembros de las Fuerzas Armadas y que se ubicó en la plaza Francisco Bolognesi, mientras que el segundo punto destinado para la sociedad civil en la Plaza de Cayma, teniendo como meta el estadio Carlos Alfredo Villanueva - Umacollo.

Tras finalizar el trote, se presentaron números artísticos, además de demostraciones de billar y capoeira.

“Queremos seguir promocionando la práctica de nuestro deporte nacional e invitar a toda la población a que se pueda seguir uniendo a todo este gran movimiento deportivo que por este mes realizamos”, añadió Montaño.

Trote Motivacional por el Día del Deporte y Fiestas Patrias en el distrito de Cayma, Arequipa. (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.gec)

Trote Motivacional por el Día del Deporte y Fiestas Patrias en el distrito de Cayma, Arequipa. (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.gec)

Trote Motivacional por el Día del Deporte y Fiestas Patrias en el distrito de Cayma, Arequipa. (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.gec)