Con el propósito de fortalecer el espíritu patriótico y promover hábitos de vida saludables, la Gerencia Regional de Educación de La Libertad (GRELL), en coorganización con la asociación Trujillo Runners participará del Trote Patriótico, a realizarse este domingo 19 de julio desde las 8 de la mañana.

La actividad reunirá a estudiantes de secundaria de 16 instituciones educativas de Trujillo, quienes participarán junto a sus padres, familiares y amigos, fomentando la integración familiar y la práctica del deporte como parte de las celebraciones por Fiestas Patrias.

El recorrido

La concentración está programada para las 8 a. m. en la plazuela Paseo de las Letras, ubicada en la cuadra 1 del jirón Gamarra. Desde ese punto, los participantes recorrerán un circuito de 5 kilómetros por el perímetro de la avenida España hasta la intersección con el jirón Independencia. El recorrido culminará en la Plaza de Armas de Trujillo.

El subgerente de Educación, Cultura y Deportes, Carlos Sandoval De la Cruz, destacó que esta iniciativa busca fortalecer los valores cívicos, el sentido de pertenencia y la identidad nacional a través de la actividad física.

“Queremos que nuestros estudiantes vivan las Fiestas Patrias participando en actividades que fortalezcan la unión familiar, el respeto por nuestros símbolos patrios y el cuidado de la salud. El deporte también forma ciudadanos responsables, solidarios y comprometidos con su comunidad”, expresó.

Canal oficial de WhatsApp 📲 ✓ Diario Correo Síguenos en WhatsApp y recibe las noticias al instante UNIRME AL CANAL → 📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad