Un grupo de vecinos del Cercado de Arequipa expresaron su rechazo a la instalación del Festival Artístico y Cultural de Luces Temáticas Chinas en el parque Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, al considerar que se trata de un espacio verde destinado a la recreación y no a actividades comerciales.

Alfonso Vignes, uno de los vecinos, afirmó que el parque se trata de un “pulmón de Arequipa” y no permitirán que la feria se realice por más de un mes. Debido a la existencia de un convenio entre la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) y la feria, los residentes esperan que la actividad se realice en otro espacio.

“No se ha consultado con los vecinos la realización de esta feria. Vamos a ir con todos los medios legales, pero hay lugares donde se realiza como la av. Parra u otros. Este parque es un pulmón verde”, dijo.

Por su parte, la representante de la feria, Gao Xia, comunicó que existe este acuerdo entre el municipio y la feria, donde el alquiler por un monto económico no se dio, sino bajo donaciones.

El tratado contemplaba beneficios para la comunidad, como el mejoramiento de los servicios higiénicos del parque, entrega de toneladas de arroz, donaciones de proyectos, entradas para programas sociales e instituciones educativas, y otros aportes. La feria estaba prevista para desarrollarse entre el 1 de setiembre y diciembre, no obstante, aún no hay solución.

MUNICIPALIDAD DE AREQUIPA

Al respecto, el alcalde Víctor Hugo Rivera aclaró que la realización de la feria fue aprobada en sesión de consejo a pedido de la regidora Ingrid Carpio, y que el convenio incluye beneficios para la comunidad, como entradas gratuitas para ollas comunes, comedores y colegios, así como la reparación de zonas deterioradas del parque. Señaló que no se trata de una decisión personal, sino de una resolución del consejo municipal.

Rivera también indicó que los vecinos colindantes podrán ingresar al parque sin pagar entrada y continuar con sus actividades físicas. Reiteró que, ante discrepancias, los interesados pueden solicitar al concejo la derogación del convenio, y llamó al diálogo para aclarar malentendidos y buscar soluciones.