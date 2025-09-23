La represa El Pañe es clave para el abastecimiento de agua potable en Arequipa y para el sistema regulado Chili, pero no recibirá mantenimiento este 2025. El gerente ejecutivo de Autodema, Duberly Otazú, confirmó que la intervención recién podría ejecutarse en 2026 debido a que el proceso de selección fue declarado desierto tras las observaciones formuladas por la Contraloría General de la República.

El informe de control identificó irregularidades en la contratación, entre ellas la transmisión en vivo de la evaluación de ofertas a través de Facebook, así como la inclusión de obras no justificadas que incrementaban el presupuesto en más de S/ 335 mil. También se señalaron inconsistencias en las bases, falta de firmas en planos y omisiones técnicas.

Pese a que la Contraloría recomendó declarar nulo el proceso y adoptar medidas correctivas en un plazo de cinco días hábiles, Autodema optó por declarar el concurso desierto. Esta decisión, sumada a la proximidad de la temporada de lluvias, imposibilita convocar a una nueva licitación este año.

Sobre los plazos para retomar el procedimiento, Otazú precisó que recién a partir de marzo o abril de 2026 se podría convocar nuevamente, dependiendo del comportamiento climatológico y del afianzamiento hídrico. “No es convocar por convocar, hay que evaluar con cuidado el factor clima, el afianzamiento y la parte económica”, advirtió.

AUTODEMA

Otazú defendió la actuación de su institución y cuestionó el informe de la Contraloría. Aseguró que el órgano de control “ha confundido aspectos vinculados a la inversión pública con lo que corresponde a un mantenimiento de infraestructura hidráulica”, y sostuvo que los auditores carecen de experiencia técnica en este tipo de proyectos.

La falla fue transmitir en directo la evaluación de postores, lo que fue observado por Contraloría por ser un procso privado.