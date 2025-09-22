El mantenimiento de la infraestructura hidráulica a cargo de Autodema avanza a un ritmo lento. El gerente de la entidad, Duberly Otazú, reconoció que recién se están elaborando las fichas técnicas para ejecutar ocho mantenimientos en canales, túneles y bocatomas en las represas del Chili Regulado.

Entre los trabajos ya ejecutados figura la intervención definitiva en el kilómetro 5 del canal Pañe, que permaneció más de siete años sin mantenimiento hasta que este año se realizó la obra de reparación. También se concluyó la instalación de la pantalla metálica en Aguada Blanca, aunque aún requiere acciones de conservación.

En el caso de las represas de las cuencas del Colca-Siguas, se atendieron grietas y fisuras en los túneles 9 y terminal, además de labores en las válvulas del sistema. Estos trabajos forman parte de las fichas ya concluidas hasta la fecha. Mientras que el de las represas del Chili requieren también reparación, según informó el gerente de Autodema.

ESPERA

Entre ellas están la bocatoma de Antasaya, que presenta erosión por las lluvias de inicios de 2025; el canal Zamácola en la jurisdicción de San Antonio de Chuca; y el dique Los Bloques en la represa El Frayle. En todos los casos, se requiere la elaboración de fichas para ejecutar su mantenimiento.

“Aquí nos falta que los consultores hagan el alcance definitivo de los expedientes. Todas están esperando por mantenimiento, ya que tienen que ser permanentes para que no colapse. La mayoría tiene filtraciones y por eso se elaboran las fichas para intervenir. Aún no sé cuando se entregarán y estas ocho pertenecen al Chili”, refirió.

El funcionario aseguró que este mantenimiento debe darse este año antes de lluvias, ya que en esta época la infraestructura hidráulica se daña y de ahí nuevamente vuelven hacer el diagnóstico para las próximas intervenciones. Agregó que a su cargo tienen las represas del Chili y Colca que abastecen de agua a la población.