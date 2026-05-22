La arequipeña Brianna Naomi Suárez Carbajal, actual campeona nacional de salto alto, atraviesa uno de los mejores momentos de su joven carrera deportiva. Con apenas 19 años, la estudiante de Psicología de la Universidad Católica San Pablo proyecta cerrar el año superando 1.70 metros, una meta que considera alcanzable gracias a los progresos mostrados en los últimos meses.

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Su mejor registro actual, los 1.66 metros con los que obtuvo la medalla de oro en el último Nacional de Mayores, es el punto de partida para un nuevo ciclo competitivo. Su entrenador, Carlos Reiley, aseguró ayer en la mañana durante los entrenamientos en el estadio Melgar que Brianna está en condiciones de superar esa marca antes de fin de año, fruto del trabajo técnico y físico que vienen desarrollando.

En los próximos meses, Suárez afrontará un calendario cargado de competencias que podrían impulsarla a romper su propio récord. Entre ellas figuran el Nacional Sub-20, donde buscará la marca clasificatoria para los Panamericanos de Atletismo U-20, los Juegos Nacionales Universitarios, los Panamericanos Universitarios y los Juegos Odesur, entre otros torneos de importancia.

La atleta comenzó su camino en el deporte a los 16 años, aunque su formación estuvo marcada por el vóley, disciplina que practicó en su colegio De La Salle. Incluso incursionó en el fútbol, aunque no logró cautivarla, pese al legado deportivo de sus padres: Fredy Suárez Peñaloza, recordado excapitán de Melgar, y Julieth Carbajal, exfutbolista y multicampeona arequipeña.

SALTO LARGO

Si bien el salto alto es la prueba donde ha demostrado más cualidades, su entrenador adelantó que Brianna comenzará también a trabajar el salto largo, disciplina en la que ven un potencial considerable y resultados prometedores a corto plazo.

Con los 1.66 m, Brianna Suárez ya cumplió su primera meta del año y ahora se enfoca en asegurar su clasificación al Sudamericano U20. El sueño de los 1.70 metros está cada vez más cerca.