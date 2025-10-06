El artista Erwin Gómez Valdivia denunció públicamente el traslado inusual de su pintura “Arequipa en tiempos de pandemia”, que hasta hace poco se exhibía en el ingreso del Portal Municipal, en la Plaza de Armas de la Ciudad Blanca, y que tras sorpresivamente lo encontró este lunes, expuesta en el patio del Hospital Municipal, en Cerro Colorado.

Gómez relató que el sábado recibió la llamada de un amigo médico que le advirtió que su obra estaba “en el patio, soleándose”. Esta situación generó molestia en el artista, quien decidió acudir al centro hospitalario este lunes a tempranas horas, verificando que el lienzo estaba ahora “amontonado junto a unas sillas”, sin ningún tipo de protección.

“El alcalde debe explicar por qué hizo este traslado o en que los han llevado. Vivimos en el país donde no se respeta a los artistas. Veo el gran óleo, de mi creación, botado, soleándose”, expresó.

El artista recordó que el cuadro fue adquirido por la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) mediante licitación y se colocó al ingreso del portal municipal desde noviembre de 2022.

La pintura fue elaborada durante la pandemia, inspirada en los personajes populares de Arequipa, las revoluciones históricas, los tres volcanes y las tradiciones de la Ciudad Blanca.

Cuadro se exhibía en el ingreso al Palacio Municipal, en la Plaza de Armas de Arequipa. Foto: GEC.

Cuadro se exhibía en el ingreso al Palacio Municipal, en la Plaza de Armas de Arequipa. Foto: GEC.

MUNICIPALIDAD DE AREQUIPA

Al respecto, desde la MPA, indicaron que el Palacio Municipal se encuentra en mantenimiento por la visita del Rey de España en el X Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE).

La entidad sostiene que necesitaban retirar el cuadro para limpiar el mármol de la pared, a fin de conservar sus valores arquitectónicos originales. No obstante, no informaron cuando regresaría el lienzo.

HOSPITAL MUNICIPAL

Por su parte, el Hospital Municipal, mediante un comunicado, expresó que el lienzo representa una significativa reflexión sobre las experiencias vividas en pandemia.

“El traslado se efectuó el viernes 3 de octubre, siendo colocada temporalmente en el patio principal. Por las dimensiones de la obra, actualmente se viene evaluando la mejor ubicación para su adecuada exposición”, se lee.

Comunicado de Hospital Municipal