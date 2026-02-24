El Arzobispado de Arequipa hizo un llamado a los jóvenes y fieles de la Arquidiócesis para sumarse al voluntariado en apoyo a las familias afectadas y damnificadas por las intensas lluvias registradas en diferentes distritos de la región Arequipa.

El arzobispo, monseñor Javier Del Río Alba, exhortó a la población a unirse en oración y pidió a los sacerdotes elevar las plegarias a Jesús, la Virgen María y Santa Bárbara en favor de las familias que atraviesan momentos de angustia, debido a las inundaciones en sus viviendas. Asimismo, invitó a los feligreses a acercarse a sus respectivas parroquias para organizar brigadas de apoyo que ayuden en la limpieza de viviendas inundadas.

Pérdidas cuantiosas por inundación a negocios pequeños (Foto: Omar Cruz)

El llamado solidario busca brindar respaldo a quienes han perdido sus hogares o han visto seriamente afectados sus bienes. Además del apoyo en labores de limpieza, se requiere colaboración para despejar vías y contribuir al restablecimiento de servicios básicos, ya que los municipios no se dan abasto para atender todas las emergencias.

La Iglesia también solicitó donaciones de víveres no perecibles, prendas de vestir, utensilios y otros enseres de primera necesidad, que deberán ser entregados en las parroquias de cada jurisdicción

Por su parte, Cáritas Arequipa activó su programa de emergencia y coordina con las parroquias la recepción y distribución de ayuda. Las personas que deseen colaborar pueden acercarse también a su sede ubicada en la calle Federico Barreto 146, urbanización Ferroviarios, en el Cercado de Arequipa, o comunicarse al teléfono (054) 703201.

Artículos necesarios:

Alimentación: alimentos no perecibles (arroz, azúcar, aceite, menestras, conservas), agua potable embotellada, leche y alimentos para niños y ancianos.

Abrigo: frazadas, mantas, plásticos para techos, calaminas, calzado resistente, ropa, colchonetas, camas plegables, sacos de arena.

Medicamentos: analgésicos, antipiréticos, botiquines de primeros auxilios.

Higiene personal: jabón, papel higiénico, pañales, toallas higiénicas.

Por otro lado, el comedor Santa Teresa de Calcuta, ubicado en Santa Catalina 410, prepara 100 raciones adicionales de alimentos por día para distribuir entre los damnificados.

