Un video de seguridad registró el momento exacto de la colisión entre una camioneta y un bus de transporte público de la empresa Megabus Aqp, accidente que dejó ocho personas heridas la tarde de hoy en el Cercado de Arequipa.

El hecho ocurrió a una cuadra del colegio Independencia Americana, entre la intersección de la Av. Independencia con la calle Trabada. Las imágenes evidencian la violencia del impacto entre ambas unidades.

Producto del choque, el conductor de la camioneta fue trasladado de emergencia al hospital Honorio Delgado Espinoza por los bomberos, junto a los pasajeros heridos del bus que cubre la ruta hacia el distrito de Tiabaya.

Tras el accidente, el conductor del bus, Jesús Rodríguez, fue intervenido por la Policía. En tanto, efectivos de la comisaría de Palacio Viejo se encuentran a cargo de las investigaciones para determinar las causas del siniestro y establecer responsabilidades.

RELACIÓN DE HERIDOS

Christopher Flores Lazo (29) Florencio Taipe Landeo (34) Milton Montero Muñoz (32) Giancarlo Delgado López (279 Yudith Huamaní Calla (32) Rosario Cabrera Taco (62) Wilfredo Parizaca Casa Peralta (57) Ramírez Zeballos de Lobos (47)

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