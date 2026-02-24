No llovió, pero esta mañana de pronto se incrementó el caudal en la torrentera Chullo, generando preocupación entre los vecinos de las zonas aledañas de los distritos de Cayma, Yanahuara, Cerro Colorado, debido a las inundaciones que sufrieron en los últimos días.

De acuerdo con la información preliminar de la Municipalidad de Arequipa, el aumento del volumen de agua se debe a la rotura de una tubería de 24 pulgadas ocurrida mientras se realizaban trabajos de remoción de escombros en el distrito de Cerro Colorado. La avería provocó que grandes cantidades de agua discurran hacia la quebrada.

El agua se desplazó por la urbanización Flora Tristán, en el Cercado de Arequipa, lo que ha motivado la intervención inmediata de personal de la Municipalidad Provincial de Arequipa.

El agua volvió a afectar las vías que habían sido limpiadas (Foto: MPA)

En la zona se realizan trabajos de encauzamiento con el objetivo de evitar desbordes y posibles afectaciones a viviendas cercanas, especialmente tras las lluvias registradas en los últimos días en la ciudad.

CORTE DEL SERVICIO DE AGUA EN 4 DISTRITOS AFECTADOS

Desde Sedapar informaron que se interrumpió el servicio de agua potable para algunos usuarios de los distritos de Cerro Colorado, Cayma, Yanahuara y Sachaca, en los circuitos N-21C, N-21B, N-21A y N-21.

El incidente de la rotura de tubería ocurrió a las 10:20 horas y el servicio se restablecería a partir de las 18:00 horas.

Sedapar emitió el comunicado sobre el corte del servicio de agua potable (Foto: Sedapar)

