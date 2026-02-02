El caudal del río Ocoña aumentó de manera peligrosa en las últimas horas, causando la destrucción de más de 200 metros de defensas ribereñas y afectando terrenos de cultivo de arroz en diversos anexos de la parte alta del distrito de Ocoña, en la provincia de Camaná.

La situación podría agravarse y dejar incomunicados a varios distritos y anexos de las jurisdicciones de Ocoña, Urasqui, Iquipi y Condesuyos, así como a pobladores de Secocha, alrededor de 30 centros mineros y localidades como Alto Molino, San Juan de Chorunga, La Capilla, Yanaquigua, Andaray y otros 10 anexos de las partes altas.

El presidente de la comisión de Regantes del anexo de Hualla, Lorenzo Tejada, puso en alerta urgente a las autoridades para que envíen maquinaria pesada y coloquen rocas en diferentes tramos.

Advirtió que las intensas precipitaciones están afectando la vía carrozable que podría dejar aislados a los mencionados anexos. En los difundidos en redes sociales, varios transportistas se quedaron varados en el sector Alto Molino, mientras que en Hualla, se evidenció que defensas caen por el aumento de caudal.

Asimismo, manifestó que los trabajos de enrocado de las defensas se debieron ejecutar antes de la temporada de lluvias. Debido a este riesgo, los agricultores temen perder su cosecha de arroz como sucedió en años anteriores.