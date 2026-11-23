Los precios de los combustibles continuarán con tendencia a la baja en Arequipa y el diésel podría reducirse hasta un sol más durante las próximas semanas. Magno Salas, presidente de la Asociación de Grifos y Estaciones de Servicio de Arequipa, señaló que el comportamiento responde a la caída del precio del petróleo internacional, que pasó de 104 a 83 dólares en promedio.

El dirigente indicó que, de mantenerse las actuales condiciones del mercado, el diésel debería registrar una nueva reducción desde la próxima semana. Asimismo, estimó que los gasoholes podrían bajar otros 50 céntimos, aunque precisó que no se puede determinar un límite para el descenso, debido a que el precio depende de la coyuntura internacional.

Salas advirtió que una reactivación del conflicto internacional podría revertir la tendencia y provocar nuevamente un incremento de los precios. Explicó que Perú es un país importador de combustibles y, por tanto, depende de las variaciones del mercado externo. También descartó que los precios puedan llegar a los 15 soles.