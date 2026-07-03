Una ráfaga de disparos y gritos desesperados desató el pánico entre los vecinos de la tercera cuadra de la avenida Los Incas en el sector de Ciudad Blanca, en Paucarpata, que fue el escenario de la ejecución del ciudadano venezolano Héctor Vidal Manzaneda, miembro de la banda “Los Orientales”, quien recibió 16 disparos, dejando herido, además, a su compatriota Gerardo Prado Dongo (21) y al peruano William Yura Yucra (42) quien labora en la zona como mecánico.

Minutos después del mediodía de ayer, aparecieron en el lugar dos sujetos a bordo de la motocicleta de placa 6634-9V y detrás de ellos el auto de placa CAK-548 que le cierra el paso y de cuyo interior baja un sujeto que de inmediato comienza a disparar contra el motociclista y su copiloto.

PELIGRO

En medio de la ráfaga de disparos, Héctor Vidal Manzaneda cae al costado de la motocicleta, mientras que Gerardo Prado Dongo intentó refugiarse en un taller de mecánica que tenía las puertas abiertas. El pistolero lo persiguió hasta el interior y le disparó, hiriéndolo en el abdomen, el pecho y el cuello; mientras que William Yucra, sobrino del dueño del negocio, resultó herido en las piernas al recibir dos balazos de manera circunstancial.

Tras los segundos de intenso ataque, los pistoleros huyeron del lugar con dirección a la parte baja de Paucarpata, dejando muerto a Héctor Vidal y gravemente herido a su compatriota, así como al mecánico, quienes fueron trasladados al hospital Edmundo Escomel de EsSalud y tras ser estabilizados, fueron referidos al hospital Honorio Delgado Espinoza, donde el extranjero fue internado en la unidad de trauma shock; su estado es crítico, mientras que el peruano se encuentra estable.

ANTECEDENTES COMO PRESUNTO INTEGRANTE DE LOS ORIENTALES

Tras las diligencias preliminares, la Policía informó que al menos el fallecido era miembro de la banda criminal conocida como “Los Orientales” que fue atacado por sus rivales, los remanentes de “Los Gallegos” con quienes se enfrentan por la venta de droga, cobro de cupos y otras actividades delictivas.

Además, se informó que el fallecido tenía antecedentes policiales por el delito de coacción y recientemente se le abrió una carpeta de investigación por el delito de extorsión tras la denuncia hecha por una mujer, a quien le hizo un préstamo “gota a gota”.

Según la Policía, el móvil del crimen del ciudadano extranjero sería un ajuste de cuentas.