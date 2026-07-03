El Gobierno declaró en emergencia a 796 distritos por el fenómeno de El Niño. De todos los considerados 20 se encuentran en la región Junín. Defensa Civil señaló que esto permitirá adoptar medidas preventivas ante posibles lluvias intensas o sequías en la región central del país.

Norma

Según el Decreto Supremo N.° 097-2026-PCM, publicada en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, en la región Junín, fueron 20 distritos declarados en emergencia, que se encuentran en las provincias de Chanchamayo (Perené y San Luis de Shuaro); Chupaca (Chupaca y Huamancaca Chico); Concepción (Matahuasi, Mito y Orcotuna); Huancayo (Pariahuanca, Pilcomayo, Santo Domingo de Acobamba y Sicaya); Jauja (San Lorenzo); Junín (Carhuamayo y Ulcumayo) y Tarma (Acobamba, Huasahuasi, Palca, Palcamayo, San Pedro de Cajas y Tapo).

“Podría presentarse lluvias extremas como se prevé para el norte del Perú o sequías como en el sur. Tenemos que prepararnos para el peor escenario como desbordes, deslizamientos, bloqueos y afectación a las áreas de producción, para ello estos realizando 7 frentes de trabajo”, señaló el subgerente de Defensa Civil del Gobierno Regional de Junín, José Vásquez.

El funcionario detalló que se viene desplazando maquinaria pesada para la limpieza y descolmatación de fluentes, en la cuenca del río Garú, también a Matahuasi, el río Chilca, Julcán, entre otros.

“Esta declaratoria va a permitir destinar hasta el 20% del presupuesto de Canon y Sobrecanon para acciones preventivas”, acotó Vásquez.

Se prevé que este fenómeno climatológico generaría lluvias en la región y se extendería hasta el mes de marzo del próximo año.