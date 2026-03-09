El embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, llegó hasta las zonas más afectadas por huaicos en Arequipa para evaluar directamente los daños causados por las intensas lluvias. Esta visita diplomática busca coordinar la respuesta internacional ante la emergencia que ha dejado numerosas familias damnificadas en la región sur del país.

Navarro recorrió los sectores más impactados por los deslizamientos de lodo y escombros que bloquearon vías de acceso y destruyeron viviendas.

El diplomático resaltó la relación histórica entre ambos países durante su recorrido por las áreas devastadas. En esa línea, enfatizó que esta colaboración se mantiene firme frente a las adversidades climáticas que Perú enfrenta con frecuencia.

Navarro también subrayó el compromiso sostenido de Estados Unidos con el pueblo peruano más allá de los 200 años de relaciones diplomáticas.

“Hemos estado aquí 200 años de socios y vamos a seguir dando apoyo a los damnificados”, afirmó frente a la prensa.

La visita del diplomático se enmarca dentro de la tradición de cooperación bilateral en situaciones de catástrofe natural. El funcionario indicó que Estados Unidos mantiene lazos diplomáticos a lo largo de los años con el Perú.

Autoridades locales agradecieron la presencia del representante diplomático en el momento crítico de la emergencia. La coordinación con organizaciones internacionales agilizará la distribución de víveres y materiales de reconstrucción para los más afectados.

Navarro aprovechó la oportunidad para dialogar directamente con familias damnificadas y líderes comunitarios de Arequipa. Estas conversaciones permitirán dimensionar con precisión las necesidades más urgentes de las poblaciones aisladas por los huaicos.

El embajador reiteró que la alianza estratégica entre Perú y Estados Unidos se fortalece precisamente en momentos de crisis humanitaria.