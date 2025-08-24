Por segundo día consecutivo, continúa el bloqueo de vías en Matarani (Islay), Quilca (Camaná), Lomas (Caravelí), Vila Vila (Ilo) y Morro Sama (Ilo) debido al paro indefinido de miles de pescadores artesanales que demandan una cuota diferenciada para la captura de la pota ante el Ministerio de Producción.

La situación se complica cuando el pase de transporte de carga pesada está siendo restringido y según dirigentes, la medida de lucha continuará hasta que en una mesa de diálogo se tome en cuenta el tema con miras al 2026.

El presidente de pescadores de Matarani, Milward Rodríguez, indicó que se está dando pase a todo vehículo particular o de servicio público, pero no a camiones y tráiler.

PEDIDO

El dirigente sostuvo que son más de 15 mil pescadores artesanales que se ven afectados por esta cuota que ha impuesto el ministerio, lo cual consideró injusto para el sur. Si bien se anunció la instalación de una mesa de diálogo, esperan que el titular de la Producción tome en cuenta la cuota diferenciada, además de emitir control a las embarcaciones extranjeras que estarían depredando el recurso principal de exportación.

“Este año nos darán en dos partes, pero es muy poco. No se respeta el reglamento para la distribución. Luchamos para que, al menos en el 2026, la distribución sea del 25% para el sur y ya veremos como lo cuidamos”, apuntó.