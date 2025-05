Brenda Bahamondes García, escritora arequipeña de Literatura infantil y juvenil, presentó su libro “El Zorro Rojo”, haciendo un llamado a la conciencia y a la formación en valores de los más pequeños. En esta historia relata como enfrentar el bullying, un caso que se repite por años en los colegios y se busca mitigar.

Si bien, escribir para niños suele ser complejo por la forma, Brenda sostiene que es algo muy sencillo y desde su punto de vista, la lectura es una maravilla y un proceso completo.

¿Podrías explicar de que va el cuento El Zorro Rojo y cuál es su mensaje? Es un cuento que ha ganado en el 2024 estímulos económicos para el Ministerio de Cultura. Trata de la temática del bullying. Inicialmente, tenía la idea de un niño que hablaba de un zorro, pero poco a poco fue dando forma y trata de esa temática del acoso escolar desde distintos puntos de vista, el acosado que finalmente es un camino y junto al zorro que representa su fuerza interior, a perder el miedo, vencer su propio temor y poder hablar de esto. Ser honesto consigo mismo y comunicarlo a una persona adecuada para ayudarlo.

Después están los propios acosadores, que el zorro los huele y dice que huelen a dolor, tristeza y soledad. Entonces es comprender un poco que el que acosa es una persona y en el caso de los niños aprenden de maneras incorrectas de comportarse. Están llenos de dolor, ira, miedo y su forma de desfogar a veces es atacando y no es la manera correcta.

El libro también invita a que la manera correcta de desfogar esta ira es sanando, pidiendo ayuda y no atacando.

¿Está dirigido solo a niños? Entre 7 a 11 años de edad. También a los padres, así pueden ir entendiendo y a lo mejor el niño no se atreve a contar qué en el colegio le hacen bullying y a través del cuento pueden abrirse un poco más.

¿En sí cuál sería el objetivo del texto y en general de lo que escribes? Yo escribo literatura infantil y juvenil y en general es siempre primero distraer, acercar a los niños al arte y la literatura, pero también hay este objetivo de transmitir valores, esa inocencia que es propia de los niños.

¿Este cuento es diferente o similar a otros que escribiste? En el primer cuento que escribí de El Jardín de Joselito habla más de la solidaridad, amistad y trabajo en equipo. Después escribí el Conejo Dorado con un nivel más avanzado; luego el tercero fue de poesía El verano de Ana y Lucas, que dentro del idioma niño podían explorar otras emociones que ellos sienten. Y el Zorro Rojo, el único que sí ha tratado de la temática del bullying y que es explorar, investigar.

Para este cuento, ¿Hubo alguna experiencia que la motivó a escribir de este tema? Soy comunicadora social y psicóloga. Trabajo con niños y adolescentes, quizá inconscientemente de un niño en específico no, pero es observar lo que sucede en los colegios. He tratado tanto al acosador como acosado. No son malas personas, pero el que acosa es el que hiere y la otra persona es temerosa qué no sabe como expresar. Me mueve mucho este tema del acoso escolar, que se haga tanto daño a un ser pequeño, indefenso. Me motiva mucho porque es triste que de pronto estos niños crean que hay algo mal en ellos y no es así.

¿En este libro, hay un mensaje de como sobrellevar el bullying? De alguna manera sí, porque el personaje tiene este zorro. Me contaba una persona que había sufrido bullying que tenía amigos imaginarios y al final del libro no sabes si el zorro fue imaginario o real, queda como la duda. Pero él vendría a ser esa fuerza para enfrentarse y algo muy importante, que el niño no se quedó solo, conoció a este amigo y creo que la amistad es básica. La manera es no quedarse solo.

PERFIL

Brenda Bahamondes García. Primera escritora arequipeña que escribe para Bruño editorial. Publicó “El jardín de Joselito” en 2012. En el 2022 publica “Mi conejo dorado” recibiendo dos diplomas de reconocimiento.