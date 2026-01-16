Bus cayó a abismo en La Unión y dejó tres muertos. Foto: PNP.
Como cada viernes, Diario Correo Arequipa te trae el pódcast “Las imperdibles de Correo”, un resumen con las cinco noticias que marcaron la agenda de la semana en la región y a nivel nacional. No dejes de estar informado y reproduce nuestro audio de este viernes 16 de enero. ¿Qué pasó esta semana en Arequipa?

