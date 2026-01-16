Como cada viernes, Diario Correo Arequipa te trae el pódcast “Las imperdibles de Correo”, un resumen con las cinco noticias que marcaron la agenda de la semana en la región y a nivel nacional. No dejes de estar informado y reproduce nuestro audio de este viernes 16 de enero. ¿Qué pasó esta semana en Arequipa?
- Lluvias en Arequipa dejan al primer fallecido de 2026
- Arequipa: Bus con obreros de la mina Inmaculada cae a un acantilado y deja tres muertos (VIDEO)
- Emergencia en Arequipa: Lluvias activan huaico en Caravelí y dejan a pobladores aislados (VIDEO)
- Bus de transporte público choca a 4 vehículos menores en Arequipa (VIDEO)
- Mortandad de animales por granizada y lluvias en Arequipa
- Clásico del Sur: FBC Melgar debutará con Cienciano el sábado 31 de enero
- Volcán Sabancaya: IGP advierte lahares que afectarían la vía Chivay- Cabanaconde
- Alerta por lluvias: Arequipa en riesgo de huaicos y activación de quebradas