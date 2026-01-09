Como cada viernes, Diario Correo Arequipa te trae el pódcast “Las imperdibles de Correo”, un resumen con las cinco noticias que marcaron la agenda de la semana en la región y a nivel nacional. No dejes de estar informado y reproduce nuestro audio de este viernes 9 de enero. ¿Qué pasó esta semana en Arequipa?
- Arequipa: Presunto responsable del accidente en Apipa sería un menor de edad (VIDEO)
- Arequipa: Dos menores son puestos bajo protección del Estado por presunto abandono
- Arequipa: Agresor sexual es condenado a 20 años de cárcel
