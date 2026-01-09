Pasajeros fueron trasladados a hospitales en diferentes ambulancias tras accidente en Apipa, Cerro Colorado. Foto: GEC.
Como cada viernes, Diario Correo Arequipa te trae el pódcast “Las imperdibles de Correo”, un resumen con las cinco noticias que marcaron la agenda de la semana en la región y a nivel nacional. No dejes de estar informado y reproduce nuestro audio de este viernes 9 de enero. ¿Qué pasó esta semana en Arequipa?

Tragedia en vía Arequipa- Espinar

