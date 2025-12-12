Como cada viernes, Diario Correo Arequipa te trae el pódcast “Las imperdibles de Correo”, un resumen con las cinco noticias que marcaron la agenda de la semana en la región y a nivel nacional. No dejes de estar informado y reproduce nuestro audio de este viernes 12 de diciembre. ¿Qué pasó esta semana en Arequipa?
- Tragedia en Cusco: Al menos 7 fallecidos y 30 heridos tras vuelco de bus (FOTOS)
- Arequipa: 6 meses de prisión para agresor que intentó robar grifo en Cayma
- Negligencia en hospital III de Yanahuara: Bebés cambiados y un posible contagio de VIH
