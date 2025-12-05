Como cada viernes, Diario Correo Arequipa te trae el pódcast “Las imperdibles de Correo”, un resumen con las cinco noticias que marcaron la agenda de la semana en la región y a nivel nacional. No dejes de estar informado y reproduce nuestro audio de este viernes 4 de diciembre. ¿Qué pasó esta semana en Arequipa?
- Inquilino muere al caer del techo de la vivienda en Arequipa
- Taxis con Setare vigente ingresarán al Centro Histórico de Arequipa sin restricciones
- Instalarán Puesto de Auxilio Rápido en Arequipa por fiestas de Navidad y Año Nuevo
MÁS NOTICIAS DE AREQUIPA
- Pobladores de Chaucalla reparan puente de madera incendiado y exigen puente Bailey (VIDEO)
- Mineros artesanales desbloquean la Panamericana Sur de Arequipa (VIDEO)
- Autodema alquiló vehículos por S/292 mil, pero no reparó 2 camionetas
- Choferes suspendidos en transporte público de Arequipa
- Dos hermanos a prisión por golpiza y agresión sexual contra acusado de tocamientos a niño