Como cada viernes, Diario Correo Arequipa te trae el pódcast “Las imperdibles de Correo”, un resumen con las cinco noticias que marcaron la agenda de la semana en la región y a nivel nacional. No dejes de estar informado y reproduce nuestro audio de este viernes 28 de noviembre. ¿Qué pasó esta semana en Arequipa?
- Arequipa: Mujer sale a dar de comer a perros vagabundos y muere atropellada
- Policías de Arequipa rescatan a dos turistas franceses extraviados en Colca
- Arequipa: Detonan explosivo en vivienda de abogado en Miraflores
MÁS NOTICIAS DE AREQUIPA
- Policía captura a sospechoso de pepear a su amigo para robarle varios artefactos
- Arequipa: Escolares se salvan de ser aplastados tras caída de techo en colegio de Cayma (VIDEO)
- Amenazan con “reventar” discoteca en Arequipa
- Arequipa: Joven muere en el mar de Puerto Viejo, en Caravelí
- Proponen declarar al Colegio Independencia Americana de Arequipa como “Benemérito de la República”
- Arequipa: Jueces anulan condena de seis años a exalcalde Alfredo Zegarra